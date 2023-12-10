مقدّمة النشرة المسائية 10-12-2023

حرب غزَّة في يومها الخامس والستين ، يمكن تظهيرها وفق المعطيات التالية:

إسرائيل تتحدث عن شهرين إضافيين من المعارك، أي أنه وفق المنظور الإسرائيلي ، الحرب مستمرة حتى آخر كانون الثاني من السنة الجديدة.

حركة حماس تتطلع إلى هدنة ظاهرها تبادل الأسرى ومضمونها التقاط الأنفاس ، وهي أعلنت اليوم بلسان " أبو عبيدة " أن ما من رهينة سيخرج "على قيد الحياة" من غزة "بلا تفاوض ، ونزولا عند شروط المقاومة والقسام.

الأمم المتحدة ، عبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين ، الأنروا ، فيليب لازاريني تعتبر أن إسرائيل تمهد الطريق لطرد سكان قطاع غزة جماعيا إلى مصر عبر الحدود.

إيران ، وفي توقيت بالغ الدقة، ربما له علاقة بالتطورات في البحر الأحمر ، كما في غزة، أعلنت أنها عزّزت قدراتها في مجال الدفاع الجوي بنشر مسيّرات قتالية بعيدة المدى مزودة بصواريخ جو-جو. وكشفت عن انضمام مجموعة من مسيرات "كرار" المسلحة بصواريخ "مجيد" إلى وحدات قوة الدفاع الجوي للجيش.

لبنانيًا ، اتسعت دائرة التصعيد في الجنوب ، جغرافيًا ونوعية القذائف والصواريخ المستخدمة.

في شأن عربي بارز ، انفجرت الأزمة بين السودان والإمارات : السودان يطلب من 15 دبلوماسيا اماراتيا مغادرة البلاد بعدما اتهم مسؤول رفيع في الجيش السوداني الامارات بالوقوف إلى جانب قوات الدعم السريع في مواجهة قائد الجيش السوداني .