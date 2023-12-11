مقدمة النشرة المسائية 11/12/2023

الحرب على أرض غزة وعلى جنوب لبنان وشمال إسرائيل ، والمؤشرات من طهران ومن الدوحة ... الميدان مشتعِل والمؤشرات تصعيدية من الدوحة ومحاولات تهدئة من العاصمة القطرية.وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حسمَ الموقف وأعلن ان الحرب توسعت بالفعل وباتت في الجبهة اللبنانية واليمنية وغيرها. والصراع توسع وكل مجموعات المقاومة في المنطقة تتصرف وفق مصالحها.وحول الدعم الذي تقدمه طهران إلى حماس وحزب الله وغيرها من حركات المقاومة، قال: "لطالما قدمنا في إيران جميع أشكال الدعم لحركة حماس والجهاد الاسلامي وحزب الله، بما يتناسب مع القوانين الدولية والحق في المقاومة، لكن قرار هذه الحركات مستقل، ولا شأن لنا به.هذا الموقف الإيراني المتقدم قابله تحذير من قطر : وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، كشف أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة الأميركية وإيران وجميع الأطراف بضرورة عدم توسيع الحرب الإسرائيلية على غزة، لضمان استمرار جهود الوساطة التي تقوم بها الدوحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.وبين التصعيد الايراني والتحذير القطري، الميدان مشتعل ، ويبدو ان الأصوات الديبلوماسية المرتفعة تختفي خلف أصوات الغارات والصواريخ والقذائف من غزة إلى جنوب لبنان.