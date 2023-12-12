مقدمة النشرة المسائية 12-12-2023

في اليوم السابع والستين على حرب غزة، كيف تبدو الصورة؟مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يستعد لزيارة المنطقة مجدداً هذا الأسبوع لإجراء مناقشات حول الحرب، والتحضيرات للفترة التي تليها. ويُتوقّع أن يحض الحكومة الاسرائيلية على أن تكون أكثر دقة في عملياتها العسكرية، والسماح بدخول مساعدات إنسانية أكبر إلى قطاع غزة.وزير الأمن الإسرائيلي يرفض التزام جدول زمني محدّد للحرب، الا أنه أشار إلى أن المرحلة الحالية من القتال البري العنيف والغارات الجوية يمكن أن تستمر لأسابيع، وأن المزيد من النشاط العسكري قد يستمرّ لأشهر عدة.ويوضح أن المرحلة التالية ستكون قتالاً أقل حدة ضد مَن وصفه بـ"جيوب المقاومة"، وسيتطلب ذلك من القوات الإسرائيلية العمل بحريّة.لبنانيا، وفي ملف التمديد أو تأخير التسريح لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وضعٌ ملتبس بين الجلسة العامة لمجلس النواب بعد غد الخميس وجلسة لمجلس الوزراء التي وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذا المساء جدول أعمالها، خصوصا بعد السجال الذي اتخذ طابع الحدة بين الرئيس نجيب ميقاتي والقوات اللبنانية ولم يحدد تاريخها بعد.وفي سياق هذا الملف، شنَّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هجوما عنيفا على قائد الجيش العماد جوزيف عون فاتهمه بأنه "خان الأمانة وصار عنوانا لقلة الوفاء وخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية".البداية داخلية، ولكن من أجواء شهر الأعياد والنفحة الإيجابية بازدياد أعداد الوافدين لتمضية الأعياد.