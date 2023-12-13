مقدمة النشرة المسائيّة 13-12-2023

في اليوم الثامن والستين على حرب غزة، تلقت إسرائيل ضربة موجِعة بمقتل تسعة ضباط وجنود، وإصابة أربعة بجروح خطيرة في كمين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة .



القراءة لهذه العملية وخسائرها على إسرائيل، تعني أن كتائب القسام في جهوزية على رغم مرور تسعة أسابيع على الحرب.



في المقابل، وفي تلميح الى التباين الاسرائيلي الأميركي، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن الحرب في قطاع غزة ستتواصل "مع أو من دون الدعم الدولي"، ورأى كوهين أن وقف النار في المرحلة الحالية هو هدية لحماس وسيسمح لها بالعودة وتهديد سكان إسرائيل".



وفي سياق التباين الاميركي الاسرائيلي، يزور مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض إسرائيل غدا وبعد غد...



في الجانب اللبناني، حركة ديبلوماسية مرتبطة بالجنوب: زيارةٌ يُرتقب أن تقوم بها وزيرة الخارجية الفرنسية للبنان بعد غد الجمعة، وتأتي في إطار جولتها على الكتيبة الفرنسية في قوات "اليونيفيل"....



الملف الأول داخليًا موضوع التمديد لقائد الجيش، وفي شأنه سُجِّلت اليوم سلسلة من المواقفَ باستثناء صمتٍ مدوٍّ من حزب الله.

وهذا المساء زيارة لافتة للسفير السعودي لبكركي، بحيث علمت الـLBCI ان السفير وليد البخاري عبّر في خلال لقائه البطريرك الراعي عن قلق المملكة البالغ من الفراغ في قيادة الجيش، الذي يهدد بضرب الجهود المبذولة من اللجنة الخماسية، للنأي بلبنان عن تداعيات الأزمة في غزة.



لكن البداية من لبنان ... بلد الضيافة.