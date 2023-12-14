مقدمة النشرة المسائية 14/12/2023

مقدمة النشرة المسائية 14/12/2023



ثمانٍ وأربعون ساعة عصيبة ، بدأت اليوم مع بدء جلسة مجلس النواب، وقد تمتد لِما بعد جلسة مجلس الوزراء غدًا . نجمُ الجلستين التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون . في ساحة النجمة ينتظر الوصول إلى بنده ، وفي السرايا ، يبدو أن " ما كتِب قد كُتِب " والتمديد سيُقَر في الجلسة التي ستنعقد ظهر الغد.

وعشية الجلسة وجه وزير الدفاع إلى رئيس الحكومة كتابا اكد مضيّه باجراءاته لتفادي الشغور في قيادة الجيش وفي رئاسة الأركان.

من حرب التمديد إلى حرب غزة : على وَقْعِ التصعيد في اليوم التاسع والستين، الملفات متشابكة بين الأسرى ومزيد من السيطرة على الأرض وما اصطلح على تسميته " اليوم التالي" والجبهة مع لبنان التي بدأت تأخذ حيزًا كبيرًا من الاهتمام....

إسرائيل تضع شرطين ، الأول إبعاد حزب الله مسافة بين 5 كيلومتر و7 كيلومتر عن الحدود ، والثاني عدم عودة حزب الله إلى وضع مراكز مراقبة.

يُذكَر ان حزب الله بلسان نائب الأمين العام ، كان أكد أن لا كلام قبل انتهاء حرب غزة.

في " حرب الكابتاغون" أحبط الأردن محاولة تهريب من سوريا إلى الأردن، بعد اشتباك سقط فيه مهربون سوريون.

البداية من جنوب لبنان ، ليس من التصعيد بل مواكبة للتحضير للميلاد.