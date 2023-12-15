مقدمة النشرة المسائية 15-12-2023

العماد جوزيف عون قائدا للجيش حتى العاشر من كانون الثاني 2025.



من دون تدوير زوايا، النتيجة: انتصار قائد الجيش وهزيمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.



خلُصَت المعركة إلى انهيار كل السيناريوهات المحتملة: من تكليف اللواء بيار صعب، إلى طرح إسم العميد طوني قهوجي لمنصب قائد الجيش، كما انهيار سيناريو التمديد في مجلس الوزراء، الذي كان سيشكِّل لقمة سائغة للطعن.



السؤال هو: ماذا في "اليوم التالي" للتمديد؟



كيف ستكون العلاقة بين رئيس التيار وحزب الله الذي غطَّى حليفُه الجلسة؟



هل يدفع تفاهم مار مخايل الثمن؟



وفي حال وقع الطلاق بين حارة حريك وميرنا شالوحي، هل ستُخلَط أوراق التحالفات؟



وإذا ذهبنا أكثر، هل دفع رئيس التيار اليوم ثمن عدم السير بالوزير فرنجيه للرئاسة؟ هل يستحضر التيار ذاكرة اتفاق الدوحة الذي انتهى إلى تبني العماد سليمان بدل العماد عون?



ما حصل اليوم ثبَّت جملةً من التوصيفات: الرئيس بري لاعبٌ ماهر لا يضاهيه أحدٌ في اللعبة البرلمانية.



الرئيس نجيب ميقاتي مناورٌ بارع، "زركَ الجميع" في جلسة اليوم، وتطييرُ نصابها جاء مخرجا لمجلس النواب لكي "يملأ الفراغ"، " فتلقف الرئيس بري "كرة النار" على قاعدة: "المجلس عايز كده".



ما بعد التمديد لن يكون كما قبله، خصوصا أنه ياتي في ظل تقدم طرح تطبيق القرار 1701.



