مقدمة النشرة المسائية 16-12-2023

في اليوم الواحد والسبعين على حرب غزة، الأنظار على أوسلو وعلى البحر الأحمر، أوسلو عنوان التهدئة، والبحر الأحمر عنوان التصعيد.



مسؤولون إسرائيليون اجتمعوا بنظرائهم القطريين في أوسلو اليوم، سعيًا لإحياء المحادثات في شأن صفقة تبادل أسرى.



صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مصادر أنّه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء القطريّ، بمدير وكالة المخابرات الإسرائيلية، ضمن محادثات وُصِفت بأنها "استكشافية"، وأنه من المرجح أيضًا أن يجتمع رئيس الموساد بمسؤولين مصريين، يرجح أن يكون على رأسهم مدير المخابرات المصرية العامة.



تأتي مساعي محاولات الهدنة الإنسانية في وقت ارتفعت فيه حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 18 ألفًا و800 فلسطينيّ.



هذا في عنوان التهدئة.

في عنوان التصعيد والتعقيد في البحر الأحمر، مزيد من تعليق الرحلات... فقد أعلنت شركة CMA CGM الفرنسية للنقل البحريّ اليوم، أنها علّقت عبور سفن الحاويات التابعة لها في البحر الأحمر، على غرار مجموعتي "ميرسك" الدنماركية و"هيباغ-لويد" الألمانية، بعد هجمات نفّذها الحوثيون من اليمن على سفن تجارية.



وبين غزة وأسلو والبحر الأحمر، التطورات من دون أفق، فالحرب وتداعياتها كأنها، في اليوم الاول، على الرغم من مرور واحد وسبعين يومًا على نشوبها...



