مقدمة النشرة المسائية ١٧-١٢-٢٠٢٣

الحرب في يومها الثاني والسبعين: تصعيد في غزة وتصعيد في جنوب لبنان الذي شهِد هذا المساء قصفًا اسرائيليًا أوقع أكثر من شهيد لحزب الله.

قلق فرنسي من هذا التصعيد، فقد دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كل الأطراف الى خفض التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وقالت في زيارتها قاعدة عسكرية قرب تل أبيب إن "خطر التصعيد يبقى قائما... وفي حال خرجت الأمور عن السيطرة، أعتقد أن ذلك لن يكون في مصلحة أحد".

ومن غزة وجنوب لبنان إلى البحر الأحمر الذي بات جبهة تسبب الصداع للولايات المتحدة الأميركية. صحيفة "بوليتيكو" كشفت عن توجه واشنطن للرد على هجمات الحوثيين في اليمن، وقالت الصحيفة، إن كبار المسؤولين في الإدارة يدرسون سبل الرد، بعد أن كانت مترددة، بناء على توصية من البنتاغون، خوفاً من استفزاز إيران، لكن تصاعد الهجمات في الأيام الأخيرة قد يدفع كبار مسؤولي الأمن القومي الأميركي إلى تغيير حساباتهم.

محليًا، هل يمر قطوع تعيين رئيس الأركان في الجيش في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الثلاثاء؟ حتى الآن الأمور غير ناضجة وتحتاج إلى مزيد من الأتصالات. الحزب التقدمي الإشتراكي، المعني مباشرة بهذا الملف، كون رئيس الأركان من الطائفة الدرزية، يُجري مروحةً واسعة من الاتصالات لفكفكة الاعتراضات لتمرير التعيين .

البداية محلية ومن ملف شهر الأعياد.