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مقدمة النشرة المسائية 18-12-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-12-18 | 13:09
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مقدمة النشرة المسائية 18-12-2023
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مقدمة النشرة المسائية 18-12-2023
وزير الدفاع الأميركي في تل ابيب. وزيرة الخارجية الفرنسية في بيروت، وثلاثة رؤساء أجهزةِ استخباراتٍ، هي الاسرائيلية والأميركية والقطرية، في عاصمة أوروبية لبحث ملف الأسرى.
هذا هو المشهد اليوم. وزيرة الخارجية الفرنسية تبحث في بيروت ملف تطبيق القرار 1701.. المعني المباشر هو حزب الله الذي بات موقفه معروفًا: لا بحث في الـ1701 قبل وقف حرب غزة.
فهل هذا الموقف لرفع سقف التفاوض أم للثبات عليه؟... بالتزامن مع زيارة كولونا، أكد قائد اليونيفيل أن الوضع في جنوبي لبنان "متوتر" و"خطير"... وزير الدفاع الاميركي في تل أبيب في مهمة مزدوجة: قضية عبور السفن البحرَ الأحمر، واحتجاز هذه السفن من قبل الحوثيين، فهل يتوصل إلى تحالف لتحرير الممر؟... المهمة الثانية مدى حربِ غزة، ووضعُ الجبهة مع لبنان.
في ملف الأسرى، انتهى مساءً اجتماع في إحدى العواصم الأوروبية، بحث خططا من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.
الاجتماع ضم رئيس "الموساد" ورئيس مجلس الوزراء وزيرَ الخارجية القطري، ورئيس ال "سي آي إيه". وتحدثت معلومات اولية عن تقدم، ولو طفيف، في المحادثات.
في لبنان ملفُ تعيين رئيسٍ للأركان في الجيش اللبناني في جلسة مجلس الوزراء غداً، لم ينضج بعد البداية زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية الى بيروت.
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