مقدمة النشرة المسائية 19-12-2023

طبول الحرب تقرع في البحر الأحمر، وطبول التهديد تقرع على الجبهة مع لبنان، وجبهة غزة في وضع التقويم لِما بعد "اليوم التالي":



التجارة العالمية عبر ممر البحر الأحمر، دفعت واشنطن إلى السعي لحشد تحالف دولي لمواجهة هذا التهديد. وزير الدفاع عقد اجتماعًا وزاريًا افتراضيًا مع الوزراء ورؤساء الأركان وممثلين عن 43 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لمناقشة التهديد المتزايد للأمن البحري.



الحوثيون لم يتأخروا في الرد، أحد المسؤولين الحوثيين أعلن أنه "حتى ولو نجحت أميركا في حشد العالم كله فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة ".



في غزة العمليات مستمرة، وتل أبيب تستمر في البحث عن صيغة "اليوم التالي" لأدارة القطاع، وهذه الصيغة لم تتبلور بعد.



على مستوى الجبهة مع لبنان، أكثرُ من سيناريو مطروح، لكنّ الأساس في كل هذه العملية أن حزب الله يرفض اي مناقشة قبل وقف حرب غزة.



في الشأن الحكومي، مجلس الوزراء انعقد لكنه لم يتوصل إلى تعيين رئيس ألاركان، الا أن الاتصالات استمرت حيث التقى النائب وائل أبو فاعور ومستشار رئيس الحزب حسام حرب النائب طوني فرنجيه، فهل هذه المساعي، إذا ما نجحت من شأنها تسهيلُ عقد جلسة أخيرة لمجلس الوزراء هذه السنة؟



في جلسة اليوم وافق تسعة عشر وزيرًا على قرار التمديد لقائد الجيش ووقعه رئيس الحكومة، ما يتيح نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.