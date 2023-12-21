مقدمة النشرة المسائية 21-12-2023

مع دخول الحرب على غزة يومها الـ76، بدت الصورة العسكرية والديبلوماسية والإنسانية على الشكل التالي:إسرائيل تواصل القصف الجوي بكثافة على مناطق متعددة في غزة.حماس قصفت بالصواريخ تل أبيب، وتحدث قريبون من الحركة أن الصواريخ أطلقت من مواقع يتمركز فيها الجيش الاسرائيلي في القطاع، في تحدٍّ لهذا التمركز.على المستوى السياسي والديبلوماسي ، يبدو ان الاتصالات ، سواء تلك التي حصلت في وارسو ، أو تلك التي حصلت في القاهرة بين مدير المخابرات المصرية واسماعيل هنية ، لم تصل إلى أي نتيجة إيجابية.مصدر في حماس يقول إنه حتى الآن لا يوجد أفق بشأن التوصل لاتفاق حول صفقة تبادل جديدة، كما أنه لا تفاوض على هدنة جديدة، وأنّ المطلوب هو وقف إطلاق نار شامل.إنسانيًا ، تقرير مدعوم من الأمم المتحدة يتحدث عن أن أكثر من 90% من السكان في قطاع غزة يواجهون أزمة الجوع.لبنانيًا ، دخلت البلاد في مدار الأعياد.فبعد آخر جلسة لمجلس الوزراء ، يبدو ان ملف رئيس الأركان في الجيش اللبناني رُحِّل إلى السنة الجديدة.واليوم خطوةٌ في الشكل قد تساهم في الحلحلة: وزير الدفاع زار السرايا والتقى رئيس الحكومة، وتأتي الزيارة واللقاء بعد إشكالية بين ميقاتي وسليم .