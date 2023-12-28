مقدمة النشرة المسائية 28-12-2023

حادثة تعطَّل التلفريك أحدثت نقزة عند اللبنانيين خصوصًا أنها جاءت في أيام العطل والأعياد وانتعاش هذا القطاع، لكن المعالجة المقبولة أعادت الإرتياح وإنْ كان المطلوب البحث في أسباب ما حصل لتفاديه مستقبلًا.ملفٌ إشكالي آخر يضغط على الأهل والطلاب والمدارس والأساتذة ووزارة التربية في آن واحد ، قانون تمويل صناديق التعويضات أحدثَ بلبلة وكباشًا بين الأساتذة والمدارس الخاصة، وهناك سباق بين التوصل إلى حل، وتفتح المدارس بعد انتهاء عطلة الأعياد، أو يتعذر أو يتعثر الحل، فتفتح السنة الجديدة على إضراب المدارس الكاثوليكية وجزء من المدارس الخاصة.خارج هذين الملفين، العين على الجنوب الذي أصبح الجبهة اللبنانية في حرب غزة ، الميدانيات على حالها من التوتر والتصعيد ، في ظل القصف المتبادل بين حزب الله واسرائيل.أما في حرب غزة فمعطيات جديدة عن إحياء المقترَح المصري في شأن وقف النار وإعادة فتح ملف تبادل الأسرى، ليبقى البند الثالث الأكثر استراتيجية وحيوية وهو "اليوم التالي" بعد الحرب، والذي لا أحد يملك جوابًا عنه.البداية من عطل التلفريك وما أحدثه من هلع.