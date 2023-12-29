مقدمة النشرة المسائية 29-12-2023

مع استمرار حرب غزة، تتواصل المعارك في القطاع، كما استمر التصعيد على الجبهة مع لبنان، فيما ملف الأسرى تحرّك مجددا، وهذه المرة أيضا بين القاهرة والدوحة.



حرب غزة تنتقل من العام 2023 إلى العام 2024، في نقلة مغمَّسة بالدماء والنار، من دون أن يلوح في الأفق ما يشير إلى أن الحلول قريبة...



إسرائيل تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، حماس تقول إن صمودها قلبَ المعادلة ومنعَ اسرائيل من تحقيق أهدافها.



الدول المعنية تبحث في الملفات الآنية، وفي مقدمها الأسرى، ولا نتيجة حتى الآن، وفي الملفات البعيدة المدى وفي مقدمها "اليومُ التالي لغزة".



في لبنان، كلُّ الملفات تم ترحيلها إلى السنة الجديدة ولم يتبقَّ منها سوى ملفات مستجدة كملف عُطل التلفريك الضائعة المسؤوليات حياله، وملفات قديمة جديدة تتعلق بفضائح فيضانات الأنهر، وملفات الفساد في معادلات الشهادات في وزارة التربية.



كل هذه الملفات إلى الأسبوع المقبل أي إلى الأسبوع الأول من السنة الجديدة.



لكن البداية مما تبقى من هذه السنة حيث ان ليلة رأس السنة أشبه بطائر الفينيق: أكثر من سبعمئة سهرة وحفلة. الرقم هنا ليس وجهة نظر بل علامة أمل وتفاؤل اعتاد عليها اللبناني أياً تكن الظروف.