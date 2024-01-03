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مقدمة النشرة المسائية 03-01-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-01-03 | 13:29
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مقدمة النشرة المسائية 03-01-2024
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مقدمة النشرة المسائية 03-01-2024

فيما الأنظار موجَّهة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت غداة اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري ، مع ستة من رفاقه، انتقل الحدث فجأة إلى إيران . نحو مئة وثلاثة قتلى ومئتي جريح ، حصيلة انفجارين خلال مراسم إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني في مدينة كرمان. 
وبين اغتيال العاروري، وقبله رضي الموسوي في إيران وحربُ السفن في البحر الأحمر ، واليوم مجزرة كرمان، والحرب المستمرة في غزة والتصعيد المتواصل في جنوب لبنان ، هل المنطقة على اعتاب حرب؟... تعددُ الجبهات ، بديلاً من وحدة الساحات، هل يبقى ضمن ضوابط أقل من حرب شاملة ؟ 

في التحقيقات في اغتيال العاروري، تميل الترجيحات إلى أن العملية تمت بصواريخ أطلقتها طائرة حربية اسرائيلية ، يعزز هذا الترجيح وزن الصواريخ ودقة الإصابة. 

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ، في الذكرى الرابعة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني ، خصَّص معظم خطابه للشأن الإقليمي وترك الشأن اللبناني إلى المقطع الأخير من خطابه. 

في معظم الخطاب تحدث السيد نصرالله عن النتائج التي حققتها عملية " طوفان الأقصى " . 

يُذكَر ان السيد نصرالله ستكون له كلمة بعد غد الجمعة أيضًا . 
 

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