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مقدمة النشرة المسائية 06/01/2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-01-06 | 12:31
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مقدمة النشرة المسائية 06/01/2024
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مقدمة النشرة المسائية 06/01/2024

مقدمة النشرة المسائية 06/01/2024

في اليوم الرابع على اغتيال صالح العاروي ، وبعد أقل من اثنتي عشرة ساعة على تهديد السيد حسن نصرالله بالرد ، ردٌّ أولي من حزب الله على الأغتيال، باستهداف قاعدة عسكرية جوية إسرائيلية في جبل Meron ، وهو مرتفع استرايجي فيه قاعدة لأدارة ومراقبة التحكم الجوي الوحيد شمالي إسرائيل . فهل منه جرت مراقبة عملية اغتيال العاروري التي تمت بصواريخ أطلقتها طائرة حربية؟ الضربة تضمنت إستهداف القاعدة باثنين وستين صاروخًا ، من دون ان يُعرَف ماذا حققت الضربة من أضرار وخسائر في القاعدة ، وهل مازالت في الخدمة, أم خرجت عن الخدمة ؟ حزب الله يقول إنه حقق إصابات مباشرة ومؤكدة. 
في المقابل لم يُفَد من الجانب الإسرائيلي عما حققته ضربة الصواريخ من إصابات. 
وإذا كان ما جرى اليوم هو الرد الأولي، فمتى الرد الثاني... ؟
يأتي هذا التصعيد بالتوازي مع بدء التحرك الأميركي الديبلوماسي. وزير الخارجية أنطوني بلينكن في المنطقة، وقد استهل جولته بزيارة تركيا ، على أن تشمل الجولة اليونان واسرائيل والضفة الغربية والأردن وقطر والإمارات والسعودية ومصر .
غدًا يبدأ الشهر الرابع على حرب غزة أو ما عُرِف بعملية طوفان الأقصى ، ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى أن هذه الحرب في نهاياتها في ظل تعدد الجبهات: من غزة إلى الضفة الغربية إلى جنوب لبنان إلى ساحات سوريا والعراق والبحر الأحمر . 
البداية من آخر تطورات الوضع في جنوب لبنان.   

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

06/01/2024

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