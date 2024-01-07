مقدمة النشرة المسائية 07-01-2024

إنها الحرب وهي بين بلدين: لبنان واسرائيل.



وحتى لو اراد البعض حصرها بمواجهات استنزاف بين حزب الله والعدو وربطها بالجنوب فحسب، فإن الامر اصبح اخطر من ذلك بكثير.



هذه الحرب تخاض بين قوتين غير متكافئتين:



فاسرائيل عدو قاتل وقادر، ولبنان دولة غير قادرة وغير مستعدة للحرب حتى ولو كانت المقاومة في هذه الدولة قادرة وتضرب اسرائيل في نقاط موجعة.



ما حصل من قرصنة في مطار رفيق الحريري الدولي لا يمكن بالمبدأ فصله عن هذه الحرب.



فما هي الرسالة اذا مما حصل؟



اولا: على الارجح ان القرصنة ليست محلية.



ثانيا: من نجح بهكذا خرق قادرعلى ايقاف عمل المطار واكثرية المرافق العامة من دون تدخل عسكري مباشر.



ثالثا: لبنان الدولة غير مستعد لاي نوع من الاعتداءات سواء اكانت تقنية ام غير تقنية.



اما الرسالة الرابعة وربما الاهم ان تعطيل المطار من دون ضربه جاء في وقت تحاول الولايات المتحدة منع توسع الاشتباكات على الحدود اللبنانية الاسرائيلية، لتصبح شاملة على مستوى المنطقة، وتخوض معركة ديبلوماسية صعبة بين اسرائيل، التي تهدد بالحرب على لبنان اذا لم يؤمن شمالها، وبين حزب الله الذي استمع لعروض غير رسمية من اكثر من موفد دولي حول تطبيق القرار 1701 ، ورفض البحث فيها الا بعد وقف الحرب على قطاع غزة.









