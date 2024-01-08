مقدمة النشرة المسائية 08-10-2024

وسام حسن الطويل ، الحاج جواد ، لعلها الضربة الأقسى التي تلقاها حزب الله من إسرائيل ، من خلال اغتياله بصاروخ استهدف سيارته .



الصور التي وزعها الحزب للحاج جواد مع قاسم سليماني وعماد مغنيه ومصطفى بدر الدين ، ومع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ، تؤكد انه كان مسؤولًا أساسيًا في الحزب وفي الميدان ، وخسارتُه تساوي خسارة صالح العاروري بالنسبة إلى حركة حماس.



التصعيد على الجبهة مع لبنان بدأ يتخذ منحى قد لا تكون العودة فيه إلى الوراء سهلة، بعدما تمَّ تجاوز بعض الخطوط الحمر وقواعد الإشتباك ، سواء جغرافيًا او تكنولوجيًا : اغتالت إسرائيل صالح العاروري فردّ حزب الله بضربةٍ في قاعدة عسكرية استخباراتية استراتيجية بالنسبة إلى إسرائيل التي ردَّت باغتيال شخصية تُصنَّف من بين القادة الميدانيين في حزب الله، وترددت معلومات أن الحاج جواد هو المسؤول عن ضرب القاعدة الاسرائيلية.



إنها حربٌ استخبارية دون هوادة بين حزب الله وحماس من جهة وإسرائيل من جهة ثانية ، وهي حرب مفتوحة على كل الاحتمالات.



وليس بعيدًا من الحرب الاستخباراتية ما حدث في مطار بيروت منذ اربع وعشرين ساعة ، والذي ما زالت مضاعفاتُه تجرجر حتى الساعة على رغم كل محاولات المعالجة ، وما حدث كشف مشكلةً أن المعدات في أكثر من مرفق وقطاع تحتاج الى صيانة وتحديث وهو ما ليس متوافرا بالشكل المطلوب.