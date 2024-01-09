مقدمة النشرة المسائية 09-01-2024

حربٌ من دون هوادة بين حزب الله وإسرائيل، تفلَّتت من قواعد الأشتباك وتجاوزت الخطوط الحُمر، وبات كل يوم يحمل المزيد من المفاجآت أكثر من اليوم الذي يسبقه، ما يطرح السؤال التالي: إلى أين سيصل التصعيد؟ وهل سيبقى تحت سقف حرب الاغتيالات والرد بضربات لقواعد عسكرية استخبارية؟‏حزب الله استهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الاسرائيلي في مدينة صفد، والتي تُعرَف بقاعدة "دادو"، الواقعة على بُعد اثني عشر كيلومتراً من الحدود الجنوبية، والاستهداف تم ‏بمسيرات إنقضاضية.‌‏إسرائيل ترد بالأغتيالات... هكذا ضربات كبيرة، ولكن ما هو مداها؟ وإلى أين ستصل؟ ‏ ‏ديبلوماسيًا ، بلينكن في حركة ، وهوكستاين إلى بيروت منتصف هذا الأسبوع: وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، يؤكد لرئيس الحكومة الاسرائيلية أهمية تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين في غزة ، والمعلومات من تل أبيب لا تتوقع أن يحقق بلينكن أي تقدم أو خرق في محادثاته.في ما يتعلَّق بحركة آموس هوكستاين ، تقاطعت المعلومات عند أن الموفد الأميركي سيزور لبنان في النصف الثاني من هذا الاسبوع.في الخرق السيبراني الذي تعرضت له بعض الأنظمة في مطار بيروت، يبدو أن معالجة القرصنة تتقدم تباعًا ، والأمور تكاد أن تعود كليا إلى طبيعتها.البداية من التطورات الميدانية المتسارعة من الجنوب إلى قاعدة صفد.