مقدمة النشرة المسائية 12-01-2024

من اللحظة الأولى، تحوَّلت بطولة كأس آسيا في كرة القدم، إلى كأس التضامن مع فلسطين ...



كابتن منتخب قطر، الدولة المضيفة، الذي عرفًا يؤدي قسم البطولة، أعلن عند وقوفه لأداء القسَم، أنه يمنح كابتن منخب فلسطين إعلان القسَم ... إنه زمن السياسة في الرياضة.



والافتتاح تم تحت عنوان "الفصل المفقود من كليلة ودمنة"، وهو الكتاب التراثي الذائع الصيت الذي يروي قصصًا وحكمًا على ألسنة الحيوانات.



وهذا المساء الحدث الرياضي بين لبنان وقطر حيث افتتاح بطولة آسيا، وكان افتتاحًا مُبهِرًا...



بعيدًا من إبهار افتتاح بطولة آسيا في الدوحة، تابع العالم منذ ليل أمس الضربة الأميركية البريطانية لأهداف حوثية في اليمن، ومن خلال ما صدر من واشنطن ولندن، فإن الطرفيْن بديا مرتاحيْن إلى النتائج العسكرية التي تحققت، وكان لافتًا تحييد واشنطن لإيران من خلال إعلانها أنها لا تسعى إلى نزاع معها.



وتابعت: " لا نسعى إلى تصعيد ، ولا يوجد سبب لحدوث تصعيد يتجاوز ما حدث في الأيام الأخيرة".



لكن في المقابل فرضت واشنطن عقوبات على فيلق القدس والحوثيين.



في لبنان، الجريمة التي هزَّت منطقة الجميزة ليل أمس بقتل أحد الموقوفين عنصرًا من شرطة بلدية بيروت، انتهت بحسب معلومات " أل بي سي آي " ، بإلقاء شعبة المعلومات القبض على الجاني ، وهو سوري ، في بلدة الصفرا ، بعد اقل من اربع وعشرين ساعة على ارتكابه الجريمة وتواريه.



