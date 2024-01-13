مقدمة النشرة المسائية 13-1-2024

الأنظار إلى اليمن اليوم، قبل غزة وجنوب لبنان، المواجهة مع الحوثيين إلى أين يمكن أن تصل؟



اليوم، ضربة أميركية جديدة استهدفت موقعا في غربي اليمن ردا على صاروخ أطلقه الحوثيون منها.



أين إيران من كل ما يجري؟ الولايات المتحدة الأميركية ألمحت إلى تأثير إيراني.



الرئيس الأميركي جو بايدن يكشف اليوم أن بلاده سلمت رسالة بشكل خاص إلى إيران بشأن حركة الحوثي المتحالفة معها والتي تشن هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.



وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض، قبل مغادرته إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد: "سلمنا الرسالة بشكل خاص، ونحن واثقون من أننا مستعدون جيدا".



فهل ما سبق يمكن اعتباره تهديدًا أميركيًا مبطنًا أم رسالة عالية النبرة لوضع حد لدعمها للحوثيين؟



يفترض بطهران أن ترد على الرسالة، فماذا سيكون مضمونها؟



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