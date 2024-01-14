مقدمة النشرة المسائية 14/01/2024

مقدمة النشرة المسائية 14/01/2024

في اليوم المئة على بدء عملية " طوفان الأقصى " واليوم التاسع والتسعون على دخول حزب الله الحرب، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله " أننا جاهزون للحرب ولا نخافها وسنقاتل فيها بلا أسقف وبلا ضوابط وبلا حدود" .

كلام نصرالله يأتي في ظل انسداد الأفق الديبلوماسي في حرب غزة ، وفي ظل التصعيد غير المسبوق بين الحوثيين والتحالف الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا .

في ما يتعلق بحركة الموفدين إلى بيروت، فإن زيارة آموس هوكستاين لم تحقق أي خرق ، بدليل مغادرته من دون الإعلان عن أي نتيجة إيجابية .

في الوقت الضائع يبقى السجال قائمًا حول خطوات الحكومة التي وضعت من جانب معارضيها , في خانة خرق الدستور ، فيما الأنظار موجهة إلى ما يمكن أن يطرأ على ملف تعيين رئيس الأركان ، في ظل رفض وزير الدفاع لهذه الخطوة، فهل من مخرج لدى رئيس الحكومة يمكن أن يعتمد عليه؟

لبنان الغارق في أزماته وملفاته ، أغرقته عاصفة الأمطار بسيلٍ من الفيضانات في أكثر من منطقة لبنانية ولاسيما في الشمال.