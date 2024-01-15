مقدمة النشرة المسائية 15-1-2024

لم تتبدّل المعطيات كثيرا، في اليوم الأول بعد المئة من حرب غزة وامتداداتها، لا في القطاع ولا في جنوبي لبنان ولا في اليمن ولا حتى في تل أبيب...في إسرائيل، إصرار من الكابينت الحربي على مواصلة تكثيف العمليات، وهذا ما أيدته الأغلبية في الكابينت.في جنوبي لبنان، حافظ التصعيد على وتيرته وامتد الى مناطق تعتبر جغرافيا خارج نطاق قواعد الاشتباك.في اليمن، يستمر الحوثيون في ضرباتهم فيما التحالف الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا, يواصل الرد بقوة على القواعد العسكرية الحوثية.في لبنان، تستمر المراوحة في أكثر من ملف، ولاسيما في ملفي انتخابات رئاسة الجمهورية والتعيينات العسكرية.يحضر ملف الرئاسة في العشاء الذي يقيمه وليد جنبلاط لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية في كليمنصو، علما أن لا جديد بارزا في هذا الملف، فالمرشح فرنجيه يُدرِك أن الأفق مقفل في ظل عامليْن: الأول فيتو سعودي على ترشيحه، والثاني رفض الكتلتين المسيحيتين الكبريين هذا الترشيح.الملف الثاني، التعيينات العسكرية ولاسيما رئاسة الأركان، في ظل رفض وزير الدفاع هذه الخطوة.