مقدمة النشرة المسائية 16-1-2024

قوس الأزمة مشتعل من كردستان العراق إلى غزة، مرورًا بالبحر الأحمر وسوريا ولبنان وصولا إلى الضفة الغربية.



إيران الدولة الأكثر حضورًا في نقاط هذا القوس: قصفت في كردستان العراق وفي سوريا، حضورها غير خافٍ في اليمن وفي لبنان وفي غزة ، فهل تطفو على السطح المواجهة المباشرة مع التحالف الدولي وفي مقدمه الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا؟ ام تبقى حربها بالواسطة؟



العراق بلسان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يعلن أن الضربة الإيرانية في أربيل "عدوان صريح" على العراق وتطور خطير يقوض العلاقات الثنائية القوية.



إيران ضربت في سوريا أيضًا، وفي ما خص اليمن أبلغ مسؤولان أمريكيان رويترز بأن الجيش الأمريكي نفذ اليوم ضربة جديدة على صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن. جاء هذا التطور بعدما شهد البحر الأحمرهجوماً جديداً على ناقلة بضائع ترفع علم مالطا.



في لبنان، شنّت اسرائيل غارات مكثفة على وادي السلوقي في الجنوب ، وُصفت بالأعنف منذ اشتعال جبهة الجنوب.



في دافوس، المواقف العربية تتقارب جدًا، في تطور نادر في العلاقات بين العرب.



لبنانيًا، لا إضراب غدًا في المدارس، بعد الاجتماع الذي ضم المعنيين مع وزير التربية.