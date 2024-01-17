مقدمة النشرة المسائية 17/01/2024

في غزة ، دخل الوضع في الروتين ، ملف الأسرى مقفل ، ملف إدخال الأدوية مثقل بالشروط ، ملف اليوم التالي تراجع كثيرًا في ظل عدم حسم الموقف.على جبهة اليمن ، الوضع إلى مزيد من الكباش بين الولايات المتحدة الأميركية والحوثيين ، مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أعلن أن "الولايات المتحدة ستصنف الحوثيين كإرهابيين دوليين" لكن العمل بالتصنيف لن يبدأ قبل 30 يوما ويمكن إلغاؤه في حال أوقف الحوثيون هجماتهم".يرد المتحدث باسم الحوثيين : تصنيف أمريكا للحركة "منظمة إرهابية" لن يؤثر على موقفنا والهجمات على السفن المتجهة لإسرائيل ستستمر .هكذا يتقدم ملف اليمن على ملف غزة بسبب تداعياته الإقتصادية على اقتصاديات العالم ككل .في جنوب لبنان ، لم يخرج الوضع بدوره من دائرة الروتين ، لا ضربات نوعية بل عمليات تتكرر بشكلٍ شبه يومي .على مستوى الملفات الداخلية ، هنا الروتين الأكبر: جمود في ملف رئاسة الجمهورية ، تعثر في ملف التعيينات العسكرية ولاسيما تعيين رئيس الأركان. لا جلسة حتى الساعة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة ، ولا جلسة حتى الساعة لمجلس الوزراء .وفي غياب السياسة ، البداية من الرياضة.