الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
4
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
باب ادريس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
4
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدّمة النشرة المسائية 18-01-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-01-18 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدّمة النشرة المسائية 18-01-2024
2
min
مقدّمة النشرة المسائية 18-01-2024
في الشرق الاوسط, يطغى ملف قطاع غزة على كل الملفات, حتى انه يمتد من المنطقة ليطال الاقتصاد العالمي, عبر استهداف الحوثيين حركة الملاحة في البحر الاحمر.
عمليا, لا وقف للحرب في القطاع قريبا, وهذا ما هدد به رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتيناهو معلنا ان القتال مستمر برا وبحرا وجوا ,وان الجيش سيبقى في القطاع حتى العام 2025.
استمرار القتال هناك, يعني ارتفاع وتيرة الهجمات في البحر الاحمر, وهذا ايضا ما اكده قائد حركة انصار الله عبد الملك الحوثي قائلا : "سنستمر في استهداف السفن المرتبطة بـ"إسرائيل"، وفي قصف المدن الفلسطينية المحتلة، حتى ينتهي العدوان والحصار على غزة" .
وعلى وقع هذه الحرب ايضا, تسير جبهات عدة, من العراق حيث استهدف محيط مطار اربيل مساء, الى باكستان وايران ولبنان .
لبنان الذي يبدو انه دخل في سباق بين الديبلوماسية والحرب.
فوزير الدفاع الاسرئيلي قال منذ بعض الوقت: "علينا الاستعداد لتدهور الوضع الامني على الحدود الشمالية, نحن لا نرغب في الوصول الى حرب, وقد نكون مضطرين لاستخدام القوة لاعادة مواطنينا الى منازلهم", فيما علمت الـLBCI ان اكثر من نقاش داخلي امني سياسي تناول اليوم جدية التهديدات وارتباطها بما يحصل في اسرائيل من انقسام لم يسبق ان شهدته ابان اي من الحروب السابقة.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
18-01-2024
مقدمة النشرة المسائية 17/01/2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-23
مقدّمة النشرة المسائية 23-12-2023
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-23
مقدّمة النشرة المسائية 23-12-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-12-10
مقدّمة النشرة المسائية 10-12-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-12-10
مقدّمة النشرة المسائية 10-12-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-11-29
مقدّمة النشرة المسائية 29-11-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-11-29
مقدّمة النشرة المسائية 29-11-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-11-09
مقدّمة النشرة المسائية 09-11-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-11-09
مقدّمة النشرة المسائية 09-11-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-01-17
مقدمة النشرة المسائية 17/01/2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-01-17
مقدمة النشرة المسائية 17/01/2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-01-16
مقدمة النشرة المسائية 16-1-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-01-16
مقدمة النشرة المسائية 16-1-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-01-15
مقدمة النشرة المسائية 15-1-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-01-15
مقدمة النشرة المسائية 15-1-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-01-14
مقدمة النشرة المسائية 14/01/2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-01-14
مقدمة النشرة المسائية 14/01/2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:03
وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني في الشمال وقد نفرض حلا عسكريا لعودة السكان لديارهم
خبر عاجل
11:03
وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني في الشمال وقد نفرض حلا عسكريا لعودة السكان لديارهم
0
علوم وتكنولوجيا
06:00
جهاز محمول يقيّم وضع سرطان الجلد للمريض... هل يغني عن معاينة الطبيب؟
علوم وتكنولوجيا
06:00
جهاز محمول يقيّم وضع سرطان الجلد للمريض... هل يغني عن معاينة الطبيب؟
0
منوعات
11:22
ترك خلفه طفلة ورضيعين... عائلة تُفجع بموت ابنها الفُجائي: والسبب الإنفلونزا؟!
منوعات
11:22
ترك خلفه طفلة ورضيعين... عائلة تُفجع بموت ابنها الفُجائي: والسبب الإنفلونزا؟!
0
منوعات
04:28
وريثة في هذا البلد تعلن تبرعها بمبلغ يفوق 27 مليون دولار... وتلقي اللوم على الدولة!
منوعات
04:28
وريثة في هذا البلد تعلن تبرعها بمبلغ يفوق 27 مليون دولار... وتلقي اللوم على الدولة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
ماذا في تفاصيل منافسات كأس أمم آسيا المستمرة في قطر؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
ماذا في تفاصيل منافسات كأس أمم آسيا المستمرة في قطر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
ميقاتي في دافوس ورسائل من الأميركيين والإيرانيين
تقارير نشرة الاخبار
14:02
ميقاتي في دافوس ورسائل من الأميركيين والإيرانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
محمد الدايخ وحسين قاووق على الـLBCI مجدّدًا.. والعنوان.. مرحبا دولة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
محمد الدايخ وحسين قاووق على الـLBCI مجدّدًا.. والعنوان.. مرحبا دولة
0
أخبار دولية
13:56
الجهات المعارضة لسياسة حكومة نتنياهو تسعى للإطاحة بها
أخبار دولية
13:56
الجهات المعارضة لسياسة حكومة نتنياهو تسعى للإطاحة بها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ثلاثون عاما ومهرجان البستان الدولي مستمر بحفلات للموسيقى الكلاسيكية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ثلاثون عاما ومهرجان البستان الدولي مستمر بحفلات للموسيقى الكلاسيكية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لبنان حاضر في السعودية… حفلة تكريمية للشرنوبي
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لبنان حاضر في السعودية… حفلة تكريمية للشرنوبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
موزاييك القديس شربل في البازيليك في روما وغدًا قرع للأجراس
تقارير نشرة الاخبار
13:30
موزاييك القديس شربل في البازيليك في روما وغدًا قرع للأجراس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
السعودية والتطبيع مع إسرائيل.. بأي ثمن بعد ٧ أكتوبر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
السعودية والتطبيع مع إسرائيل.. بأي ثمن بعد ٧ أكتوبر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بين السرية والعلنية... هل من علاقة بين اربيل وتل ابيب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بين السرية والعلنية... هل من علاقة بين اربيل وتل ابيب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
23:30
باكستان تشنّ غارات داخل إيران
خبر عاجل
23:30
باكستان تشنّ غارات داخل إيران
2
أمن وقضاء
02:34
تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟
أمن وقضاء
02:34
تطورات جديدة في الجنوب... ماذا حصل في كوكبا صباح اليوم؟
3
أخبار لبنان
13:06
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: الإضراب ابتداءً من الثلاثاء ٢٣ كانون الثاني في حال لم تتراجع المؤسّسات عن قرارها
أخبار لبنان
13:06
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: الإضراب ابتداءً من الثلاثاء ٢٣ كانون الثاني في حال لم تتراجع المؤسّسات عن قرارها
4
خبر عاجل
12:32
معلومات الـLBCI: إجتماع لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة بعد قليل عبر زوم وسيصدر بيان يُرجّح فيه التوجّه نحو إضراب على أن يقرّر المجلس ما إذا كان من يوم غد او من الإثنين
خبر عاجل
12:32
معلومات الـLBCI: إجتماع لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة بعد قليل عبر زوم وسيصدر بيان يُرجّح فيه التوجّه نحو إضراب على أن يقرّر المجلس ما إذا كان من يوم غد او من الإثنين
5
فنّ
05:17
الموت يؤلم منير بو عساف بزوجته... فيروس أجهض جنينها وأنهك جسدها
فنّ
05:17
الموت يؤلم منير بو عساف بزوجته... فيروس أجهض جنينها وأنهك جسدها
6
خبر عاجل
11:03
وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني في الشمال وقد نفرض حلا عسكريا لعودة السكان لديارهم
خبر عاجل
11:03
وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني في الشمال وقد نفرض حلا عسكريا لعودة السكان لديارهم
7
فنّ
05:30
هل خانها؟.. ياسمين عبد العزيز تكشف الحقيقة بعد الطلاق ومايا دياب تثور غضباً
فنّ
05:30
هل خانها؟.. ياسمين عبد العزيز تكشف الحقيقة بعد الطلاق ومايا دياب تثور غضباً
8
أمن وقضاء
01:57
سرقت خزنة والدها بعدما منعها من الزواج... وأمن الدولة أوقفتها
أمن وقضاء
01:57
سرقت خزنة والدها بعدما منعها من الزواج... وأمن الدولة أوقفتها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More