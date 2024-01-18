مقدّمة النشرة المسائية 18-01-2024

في الشرق الاوسط, يطغى ملف قطاع غزة على كل الملفات, حتى انه يمتد من المنطقة ليطال الاقتصاد العالمي, عبر استهداف الحوثيين حركة الملاحة في البحر الاحمر.



عمليا, لا وقف للحرب في القطاع قريبا, وهذا ما هدد به رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتيناهو معلنا ان القتال مستمر برا وبحرا وجوا ,وان الجيش سيبقى في القطاع حتى العام 2025.



استمرار القتال هناك, يعني ارتفاع وتيرة الهجمات في البحر الاحمر, وهذا ايضا ما اكده قائد حركة انصار الله عبد الملك الحوثي قائلا : "سنستمر في استهداف السفن المرتبطة بـ"إسرائيل"، وفي قصف المدن الفلسطينية المحتلة، حتى ينتهي العدوان والحصار على غزة" .



وعلى وقع هذه الحرب ايضا, تسير جبهات عدة, من العراق حيث استهدف محيط مطار اربيل مساء, الى باكستان وايران ولبنان .



لبنان الذي يبدو انه دخل في سباق بين الديبلوماسية والحرب.



فوزير الدفاع الاسرئيلي قال منذ بعض الوقت: "علينا الاستعداد لتدهور الوضع الامني على الحدود الشمالية, نحن لا نرغب في الوصول الى حرب, وقد نكون مضطرين لاستخدام القوة لاعادة مواطنينا الى منازلهم", فيما علمت الـLBCI ان اكثر من نقاش داخلي امني سياسي تناول اليوم جدية التهديدات وارتباطها بما يحصل في اسرائيل من انقسام لم يسبق ان شهدته ابان اي من الحروب السابقة.