مقدّمة النشرة المسائيّة 20-01-2024

يوم الاغتيالات بامتياز ، من حي المزة في دمشق إلى البازورية في جنوب لبنان.

اسرائيل اغتالت اليوم مسؤول استخبارات فيلق القدس في سوريا الحاج صادق أميد زاده ونائبه، وذلك في القصف الذي أسفر عن مقتل خمسة ايرانيين بينهم مسؤول الاستخبارات. الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أعلن أن إيران تحتفظ بحقها في الرد في المكان والزمان المناسبين.

في البازورية ، مسيرة إسرائيلية دمرت سيارة وسقط مَن فيها ، وبين المزة في دمشق والبازورية في جنوب لبنان، تبدو إسرائيل مستمرة في نهج الاغتيالات والتصفيات ، وهو ما انتهجته منذ التراجع النسبي للعمليات العسكرية في غزة .

كيف ستردّ إيران على إسرائيل التي تواصل اغتيال قيادييها الميدانيين في سوريا، وتصفية مقاتلين من حزب الله بمسيرات وصواريخ ، وباغتيال قادة من حماس وفي مقدمهم صالح العاروري؟

هل استبدلت اسرائيل " قواعد الاشتباك " بقواعد الاغتيالات ؟

ومن الاغتيالات إلى التصعيد ضد القوات الاميركية في المنطقة ، عدد من الجنود الأميركيين أصيبوا بجروح في هجوم على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية اليوم.

من المزة إلى العراق الى جنوب لبنان، قوس من التصعيد والاغتيالات يبدو أنها مرشحة إلى مزيد من التصعيد .