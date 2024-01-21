مقدمة النشرة المسائية 21-1-2024

دخلت المنطقة ولبنان تحديداً في سباق بين نجاح الدبلوماسية، والحرب المفتوحة.



المساعي الدبلوماسية تخوضها الولايات المتحدة وقطر ومصر، وهي تهدف الى وقف الحرب تحت أكثر من مسمى.



أما اتساع الحرب ولا سيما على لبنان، فتهدد به اسرائيل وتتوعد بالانتقال الى مرحلة القصف المدمر.



في الدبلوماسية محاولة ثلاثية جديدة، عنوانها هذه المرة خطة التسعين يوما، وهي اذا نجحت ستؤدي الى وقف الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة بالكامل.



يتخلل هذه الفترة، اطلاق حماس الأسرى لديها بدءا بالمدنيين وصولا الى الجنود، واطلاق اسرائيل المئات، والانسحابُ من مدن غزة مع اطلاق آخر أسير لدى حماس.



تلي هذه المرحلة، مفاوضات وقف النار الكامل، ومفاوضات التطبيع مع المملكة العربية السعودية وعدد آخر من الدول العربية، واطلاقُ مسار جديد لاقامة دولة فلسطينية.



هذا ما كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال"، مضيفة أن اسرائيل تتجنب الحديث عن وقف النار الدائم، وتتحدث عن مدة أسبوعين لا أكثر، في حين أن التفاوض الحقيقي سينطلق في القاهرة في غضون أيام قليلة.



حتى تتبلور صورة خطة التسعين يوما، السباق على أشده، وحرب الاستنزاف على الحدود اللبنانية الاسرائيلية كذلك، والكل أصبح متهيبا الانزلاق نحو مواجهة يقول انه لا يريدها ويعرف الكل أن نتائجها مدمرة.