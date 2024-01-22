مقدمة النشرة المسائية 22-1-2024

صورة اليوم: سفير إيران في لبنان في خيمة سفير السعودية في لبنان.



أماني لا يزور البخاري في خيمة السفارة من دون طلب من قيادته في طهران، وبخاري لا يستقبل أماني من دون موافقة قيادته في الرياض، فماذا يجري بين السعودية وإيران؟ ولماذا عبر سفير كلٍّ منهما في لبنان؟ ما علاقة اللقاء بالتحضير لاجتماع الخماسية التي ليست إيران عضوا فيها؟



في مقابل ذلك، زيارة للسفير بخاري عين التينة غدا. معلومات الـLBCI تؤكد ألا علاقة بين هذه الزيارة, وهي ثنائية ومقررة مسبقا، وبين زيارة سفراء الخماسية التي سيتقرر موعدها الأسبوع المقبل, وفقا لجدول القوى السياسية وسفراء اللجنة الخماسية.



في مقابل الحركة الرئاسية، لهيب الحرب من غزة إلى الجنوب ما زالت حرارته مرتفعة. وكالة الصحافة الفرنسية أكدت اليوم ارتفاع حصيلة حرب الإشغال في الجنوب إلى مئتي قتيل على الأقل، بينهم 146 مقاتلاً من حزب الله.



تربويا، قطوع الإضراب غدا مرّ، وبالتالي لا إضراب غدا في المدارس الخاصة بعدما جرى الإتفاق بين الأساتذة والمدراس.



لكن البداية من الطقس إذ أن الأيام المعدودة من الطقس الصافي ستعقِبها موجة أمطار، فكيف سيكون الوضع؟ وما هي التوقعات؟