مقدّمة النشرة المسائيّة 24-01-2024

يتكثف حراك سفراء دول اللجنة الخماسية في لبنان في محاولة لانعاش ملف رئاسة الجمهورية، وفي هذا الاطار، علمت الـLBCI ان اجتماعا لسفراء اللجنة سيعقد غدا في السفارة السعودية .

فهل فعلا سيشهد الملف تطورات ملموسة، ام ان ما لم يحل قبل السابع من اوكتوبر لن يحل ببساطة بعد السابع منه؟

لعبة الامم بعد هذا التاريخ، تخطت الشرق الاوسط لتطال العالم ولبنان، عبر حرب الاستزاف على حدوده مع اسرائيل، دخل فيها.

لعبة تشهد تطورات متسارعة، من اسرائيل الى البحر الاحمر الى سوريا التي شهدت تطورا بالغ الاهمية اذ نقلت صحيفة " الواشنطن بوست " الاميركية ان الولايات المتحدة لم تعد مهتمة بالبقاء هناك، وهي تبحث في شكل مكثف توقيت انسحاب قواتها وكيفيته.



عندما يكون العالم يرسم مصير منطقة ومستقبلها، تصبح رئاسة الجمهورية في لبنان من خارج الاولويات ويترك للبنانيين الدوران في الحلقة المفرغة التي كانت جلسات مناقشة الموازنة اليوم احدى محطاتها .





جلسة طغت فيها الشعبوية والصراعات السخيفة على عمق المشكلة الاقتصادية وكيفية حلها ...والجمهور اصطف سريعا وراء زعمائه الذين نجحوا مجددا بالهائهم عن مشكلتهم الحقيقية، وهي مستقبل اقتصادهم ودولتهم ....

ولبنان يستحق افضل من ذلك بكثير