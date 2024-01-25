مقدمة النشرة المسائية 25-1-2024

كلام بكلام وأرقام بأرقام، والمواطن يتفرج على المطولات وعلى هطول الأرقام، كالأمطار، لكن جيوبه فارغة لأن قيمة عملته أصبحت ضعيفة مقارنة بالدولار الأميركي خصوصا.



المواطن يدرِك أنه سواء صدرت الموازنة بقانون أو بمرسوم، أو كان الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية، فإن الأمر سيَّان.



بالنسبة إلى السلطة، فهي تستهدف جيب المواطن من خلال تحميله المزيد من الأعباء الضريبية... يعني المواطن أن تعويضه من الضمان الإجتماعي، على سبيل المثال لا الحصر، أي أن الذي كان تعويضه قبل أواخر العام 2019 مئة مليون ليرة، يساوي قرابة الـ66 ألف دولار يومها، اليوم هذا التعويض يساوي ألف دولار أو أكثر بقليل.



هذا المثل كافٍ ليُدرِك المواطن أن الدولة تذبحه من الوريد إلى الوريد، وهو المواطن الذي فقد وديعته وفقد قيمة تعويضه، ولا يسعه سوى أن يقول: "مرحبا موازنة"!