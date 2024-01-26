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مقدمة النشرة المسائية 26-1-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-01-26 | 13:17
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مقدمة النشرة المسائية 26-1-2024
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مقدمة النشرة المسائية 26-1-2024

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ كل ما في وسعها من تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية في حربها ضد حماس، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف لإطلاق النار على الفور.

إسرائيل رفضت تهمة الإبادة الجماعية، لكنها رحبت بعدم الدعوة إلى وقف النار، مضيفةً: سنواصل الحرب على غزة، في المقابل رحبت حماس بالقرار وكذلك فعلت دول كثيرة.
 
كيف ستتطور الحرب بعد قرار محكمة العدل الدولية، علمًا أن إسرائيل مصرة على استكمالها؟
 
في لبنان، سجال الموازنة رد عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بكلمة ختمها بجملةٍ معبِّرة وإنْ كانت أستفزازية، قال فيها: "إنتخبوا رئيسَا وحلَّوا عنَّا". 

في شأن حراك سفراء اللجنة الخماسية، أوضحت مصادر ديبلوماسية مطلعة للـLBCI أن الاجتماع شدد على استمرار التعاون بينهم والعمل على مطالبة المسؤولين اللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتطبيق الاصلاحات المطلوبة.

وبحسب المصادر، فان الاجتماع دحض كل الشائعات التي تحدثت عن وجود خلافات بين اصدقاء لبنان وشركائه الخارجيين. وكشف اللقاء ان من يبث هذه الشائعات انما يهدف الى عرقلة اي تقدم في ملف انتخاب رئيس للجمهورية، فيما يفترض ان يلتزم النواب بمسؤولياتهم الدستورية والعمل بسرعة لايجاد حل لمسألة الشغور الرئاسي.
 

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