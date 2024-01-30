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مقدمة النشرة المسائية 30-1-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-01-30 | 13:08
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مقدمة النشرة المسائية 30-1-2024
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مقدمة النشرة المسائية 30-1-2024

هل هناك صفقة بين إسرائيل وحركة حماس؟

حماس تتحدث عن صفقة وتورِد تفاصيل. في المقابل، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يجزم بأن الجيش لن يخرج من غزة ولن يُطلَق آلاف الأسرى.

ويتابع: "إنني ملتزم ذلك ومقاتلونا ملتزمون ذلك والأغلبية الساحقة من الشعب  ملتزمة ذلك. لن نساوم على أقل من تحقيق النصر المطلق". فهل كلام نتياهو المعاكِس لكل أجواء الصفقة هو من قبيل رفع السقف وتحسين الشروط، وهو ما يحصل عادةً في خضم المفاوضات. 

وهذا المساء، جملة من المواقف الأميركية عبَّر عنها مسؤول مجلس الأمن القومي جون كيربي أكد من خلالها أن هناك تقدمًا يتعلق بالصفقة، كما اشار الى أن الرد على استهداف القاعدة الاميركية في الأردن سيكون على مراحل. 

على مستوى الموقف الأميركي من الضربة التي تلقاها الجيش الأميركي في الأردن، الرئيس جو بايدن يعلن أنه اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد، لكنه لم يتطرق الى التفاصيل.

لبنانيًا، بعد اجتماع سفراء اللجنة الخماسية، كإشارة للبدء بعودة الحرارة إليها، استهل السفراء تحركهم بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد وُصِفَت أجواء اللقاء بالمشجِّعة. 

البداية مما بات يُعرَف بصفقة التبادل بين إسرائيل وحماس ، وما هو عدد مراحلها؟ 

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