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o
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مقدمة النشرة المسائية 31-1-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-01-31 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 31-1-2024
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مقدمة النشرة المسائية 31-1-2024
في عز الأزمة الاقتصادية, ومن أموال المودعين، سدد المصرف المركزي وخلفه من ضغط من السياسيين، فواتير خطة الدعم التي وضعتها الحكومة، وبلغت قيمتها 14 مليار دولار، شملت حينذاك المشتقات النفطية والمواد الغذائية والأدوية.
اليوم وبعد أربع سنوات، وبقانون الموازنة، فرضت الدولة ضريبة عشرة في المئة على أرباح كل من استفاد من الخطة.
أكبر دليل على الاستفادة، مقارنة بالأرقام بين نسب المواد المستوردة خلال الدعم عام 2020، وكيفية انخفاضها بعد الدعم في عام 2023، وهو ما سيظهر بعد قليل في النشرة.
أما أين ذهبت الكميات الفائضة من المواد المستوردة أثناء الدعم، فكل المعطيات تشير الى أنها هُربت الى سوريا، فاستفاد من استفاد من السعر المدعوم في لبنان، ليبيع بضائعه في سوريا، حيث الأسعار غير مدعومة.
اليوم, سيسدد من استفاد من هذه القطاعات العشرة بالمئة الى خزينة الدولة.
فكيف سيستفيد المودع؟
الجواب في حالة واحدة: اعادة عائدات الضريبة الى حسابات المصارف الجارية في المصرف المركزي، واعادة ضخِّها في هذه المصارف.
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