مقدمة النشرة المسائية 01/02/2024

الكباش بين نص الموازنة والشركات التي استفادت من الدعم في عهد حكومة حسان دياب يتمحور على أساس كلمتين.

الإيرادات والأرباح .

أي ضريبة على الإيرادات غير علمية وستؤدي إلى افلاس الشركات.

اما الضريبة على الأرباح الاستثنائية فهي خطوة مهمة خصوصاً أذا كانت الاموال المتأتية من الضريبة ستعود الى المودعين .

اما على خط آخر يدور في الكواليس حديث عن audit على ضريبة الارباح التي دفعتها تلك الشركات في سنوات الدعم حيث تبين ان عددًا من الشركات دفعت هذه الضريبة على ١٥٠٠ وعلى ٣٩٠٠ و استفادت من الفرق في سعر الصرف .

في جديد حرب غزة ، كشفت مصادر مصرية مطلعة أن وفداً من حركة حماس يصل إلى القاهرة ليجتمع مع اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، للبحث في مجمل التصور الخاص بتبادل الأسرى وتعليق إطلاق النار، الذي تم طرحه باجتماع باريس، حيث من المقرر أن تسلم الحركة ردها على الاتفاق المقترح خلال الأيام القليلة المقبلة.

في تطور لافت مرتبط بحرب غزة ،

نقلت وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر مطلعة، قولها إن الحرس الثوري الإيراني قلص انتشار كبار ضباطه في سوريا على خلفية الضربات الإسرائيلية، وتضيف الوكالة ان

الحرس الثوري سيدير العمليات السورية عن بعد بمساعدة حليفه "حزب الله" .

وفي خبر عاجل للمتحدث باسم الخارجية القطري أن إسرائيل وافقت على مقترح وقف النار وأن هناك تأكيد إيجابي من حماس

نشير قبل الدخول في تفاصيل النشرة أن النشرة ستكون مقتضبة بسبب النقل المباشر من السعودية للمباراة بين النصر السعودي أنتر ميامي الأميركي ، وهو عمليًا مواجهة بين رونالدو الذي يلعب مع النصر ، إذا لعب لأن تشكيلة النصر لم تتضمن إسمه ، وبين ميسي الذي يلعب مع أنتر ميامي .

