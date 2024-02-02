مقدّمة النشرة المسائيّة 02-02-2024

ثلاثة ملفات تبدو مترابطة :

صفقة غزة ، وهي مازالت عالقة ً بين الشروط التي تضعها إسرائيل وبين انتظار الجواب الذي سيعطيه يحيي السنوار.

احتمال الضربة الاميركية البريطانية ردًا على مقتل ثلاثة جنود اميركيين وعشرات الجرحى في قاعدة أميركية في الأردن .

استمرار التصعيد في جنوب لبنان بالتزامن مع المساعي الدولية لسحب فتيل الحرب من هذه الجبهة .

في هذا السياق ، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ، الذي زار لبنان ، قال في حديث إلى " ال بي سي آي " : " نحن بحاجة إلى ترسيم جديد للحدود للتأكد من التوافق عليه ، كما

نحتاج الى أن يقوم حزب الله بتحريك قواته شمال نهر الليطاني وبعيدا من الحدود ، ومن الواضح أن هذا سيتطلب قوات جديدة عند الحدود ودورا حيويا للجيش اللبناني " .

وغداة إعلان إيران سحبَ مستشاريها من سوريا، قُتل مستشار عسكري إيراني، في غارة إسرائيلية على سوريا فجر اليوم، وخلّفت الغارة ايضا ثلاثة قتلى على الأقل. الموقع المستهدف تابع لحزب الله.

عراقيًا ، وبعدما علّق حزب الله العراق عملياته ضد القوات الأميركية ، أعلن فصيل آخر هو "حركة النجباء" المدعوم من إيران أنه سيواصل شنَّ هجمات على القوات الأمريكية حتى تنتهي الحرب في غزة.

لبنانيًا ، تعميم بديل عن التعميم 151 سيحمل الرقم 166 سيُصدره مصرف لبنان ، وجاء الإتفاق على التعميم الجديد بين أعضاء المجلس المركزي ، بعد اجتماع ماراتوني برئاسة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري .

البداية من المقابلة التي خصّ بها ديفيد كاميرون " ال بي سي آي " وهي المقابلة الوحيدة التي أعطيت لمحطة تلفزيونية في جولته الأخيرة في المنطقة.