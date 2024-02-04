مقدّمة النشرة المسائيّة 04-02-2024

في جولة هي الخامسة له منذ السابع من اوكتوبر يجري وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن محادثات في كل من السعودية، قطر، مصر، اسرائيل والضفة الغربية اعتبارا من اليوم حتى الخميس المقبل .

محادثات تحمل هدفين:

- الدفع في اتجاه اقتراح يقضي بوقف النار في قطاع غزة، مقابل اطلاق الاسرى الاسرائيليين لدى حماس.

- ومواصلة العمل لمنع توسع الصراع في المنطقة، مع التشديد على ان الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات المناسبة للدفاع عن افرادها، وعن الحق في حرية الملاحة في البحر الاحمر، بعد الاعتداءات الحوثية.

جولة بلينكن تأتي بعد توجيه واشنطن ضربات على مواقع لميليشيات واحزاب مدعومة من ايران في كل من العراق، سوريا واليمن.

فهل تورطت فعلا الولايات المتحدة وايران في حرب منخفضة المستوى، وكيف ستتمكنان من عدم الانزلاق نحو مواجهة مباشرة بينهما، سبق واعلنتا رفضها ؟

سؤال طرحته صحيفة "بوليتيكو" الاميركية ، واجابت عليه قائلة : ان نشوب حرب اوسع نطاقا يبدو على الاقل اليوم اخطر من اي وقت مضى .

على وقع هذه المعطيات، تبدأ محادثات بلينكن، وتتضح معالم صفقة قمة باريس، فاما تتوقف حرب غزة، وتدخل المنطقة في هدنة، واما تفتح الاحتمالات كلها ...

حتى يتبلور ذلك، وعلى رغم مواجهات الاستنزاف جنوبا، يقول اللبنانيون : في بلدنا ما هو على الاكيد اجمل من اي حرب .