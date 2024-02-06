مقدمة النشرة المسائية 06/02/2024

فيما العالم ينتظر إنضاج المساعي لتحقيق هدنة، هل تفاجئ إسرائيل العالم بفتح معركة رفح بعد معركة خان يونس ؟ الأجندة العسكرية لأسرائيل تختلف عن سائر الأجندات ولاسيما أجندة حماس . التباين بين الأجندتين هو الذي يصعِّب مهمة الموفدين الذين تكثفت زياراتهم المكوكية ، من وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن إلى وزير الخارجية البيريطاني قبله ديفيد كاميون ، إلى وزير الخارجية الفرنسي ، وغدًا من المتوقع ان يصل إلى بيروت وزير الخارجية المصري في زيارة لم تتثبت مواعيدها حتى الساعة.

في ملف مرتبط بالحركة الديبلوماسية، استدعى وزير الخارجية و المغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب اليوم ، السفير المتحدة البريطاني وسلمه مذكرة احتجاج تتعلق بزيارة وزير خارجية بلاده ، وعًلِم أن سبب الاحتجاج أن وزير الخارجية البريطاني تجاهل وزير الخارجية اللبنانية ولم يلتقِه.

في الملف اليمني، تصعيد كلامي يوازي التصعيد الميداني، زعيم الحوثيين أعلن أن جماعته سوف تواصل التصعيد أكثر فأكثر، إذا لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة

وهذا المساء حلحلة في ملف الأسرى وفق ما أعلن رئيس الوزراء القطري ن بعدما تلقى رد حركة حماس .

لبنانيًا ، بعد غد جلسة لمجلس الوزراء ، واليوم زار الرئيس ميقاتي عين التينة استعداداً لهذه الجلسة.

نشير قبل الدخول في تقاصيل النشرة إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي انتخبت اليوم القاضي اللبناني نواف سلام رئيساً لها لفترة ثلاث سنوات إثر انتهاء ولاية الرئيسة الأميركية القاضية جون دونوغيو

البداية من الرياضة التي سجلت فيها الاردن فوزاً تاريخياً وتأهلت الى نهائي كأس آسيا.





