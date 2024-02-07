مقدّمة النشرة المسائيّة 07-02-2024

ينتظر العالم رد اسرائيل النهائي على ما اعلنته حماس في موضوع صفقة قمة باريس لتهدئة الحرب في قطاع غزة وتبادل الاسرى.وفيما العالم ينتظر، جاء الجواب من مصر,وبين سطوره ان الامور لم تنته بعد.فمصر وقطر سيرعيان غدا جولة جديدة من المفاوضات، من أجل "تهدئة" الأوضاع في القطاع,والتفاوض على تبادل الاسرى الفلسطينيين والمحتجزين الاسرائيليين.المسعى المصري القطري، يتزامن والمحادثات التي اجراها وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن في كل من تل ابيب ورام الله اليوم، وهو يحاول احراز تقدم في موضوع وقف النار، والدفع في اتجاه حل لليوم الذي يلي الحرب.مفاوضات يبدو انها كانت شاقة مع رئيس الحكومة الاسرائيلية الذي اعلن...فيما كشفت القناة 12 الاسرائيلية ان بلينكن ابلغ نتياهو انزعاج الرئيس الاميركي من وجود مليون نازح فلسطيني في رفح، لا يعرفون الى اين يلجأون في حال هوجمت المنطقة.نتيناهو انهى مؤتمره منذ قليل ,والعين على ما سيعلنه بعد دقائق وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن .اما القلب فكان على مدى ساعتين منذ الخامسة عصرا، على المباراة نصف النهائية في كأس آسيا، والتي ضمت قطر وايران وانتهت بفوز قطر، التي ستواجه الاردن الاحد المقبل في نهائية آسيوية ولكن عربية عربية .