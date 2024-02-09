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مقدمة النشرة المسائية 09-02-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-02-09 | 12:56
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مقدمة النشرة المسائية 09-02-2024
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مقدمة النشرة المسائية 09-02-2024
سلسلة من المؤشرات تدل على أن خيار الحرب مازال يتقدَّم على مسار الهدنة أو وقف النار أو الصفقة او التسوية.
أحد أبرز طرفي الصراع ، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، طلب من الجيش وضع خطة لـ"إجلاء" المدنيين من رفح . يأتي هذا التطور في ظل إصرار نتنياهو على فتح جبهة رفح.
من لبنان، أطلق وزير الخارجية الإيرانية جملة من الرسائل أبرزها: " بصوت عال ومنذ بداية هذه الازمة، أعلنا ان الحرب ليست هي الحل ".
ومن أبرز الرسائل التي أطلقها عبد اللهيان: " ان أمن لبنان من أمن ايران والمنطقة".
عبد اللهيان حيّا دور حزب الله، فأعلن أنه قام بكل شجاعة وبكل حكمة بإيفاء دوره الرادع والمؤثر.
وفي تطور أكاديمي لكنه مرتبط بمسار الصراع في المنطقة والحرب في غزة، والدور القطري، أعلنت جامعة "تكساس إيه أند أم" الأميركية في بيان لها اليوم ، إنها ستغلق حرمها الجامعي في قطر بسبب ما وصفته " انعدام الأمن في المنطقة".
المعروف أن الجامعة المذكورة من أعرق الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية وتأسست عام 1876 ، وأن فرعها في قطر تأسس عام 2003 ، فهل ما حصل هو مجرد توجّه أكاديمي أم أبعد من ذلك؟
مؤسسة قطر للتربية والعلوم علَّقت على قرار الجامعة فقالت: "إنه من المثير للقلق أن معلومات مضللة كانت العامل الحاسم في اتخاذ قرار الإقفال بما يتجاوز المبادئ الأساسية للتعليم والمعرفة، من دون أي اعتبار للتأثير الإيجابي الذي أحدثته هذه الشراكة على كل من دولة قطر والولايات المتحدة."
يشار إلى أن حرب غزة تسببت في أكثر من إشكال أكاديمي ، فرئيسة جامعة هارفرد استقالت مطلع الشهر الفائت بعدما تعرضت لسلسلة من الضغوط بسبب " معاداتها للسامية " على ما أُعلِن.
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