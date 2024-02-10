مقدمة النشرة المسائية 10-2-2024

من لبنان إلى العالم رسائل بالجملة أطلقها حسين أمير عبد اللهيان:

- ايران ولبنان يؤكدان أنّ الحرب ليست الحل.

- نتياهو يرى الحل في الحرب.

- ومفتاح الحل يعرفه الاميركيون وعنوانه وقف الإبادة الجماعية في غزة.



ما أعلنه عبد اللهيان قاله في غرف المحادثات البيروتية المغلقة، حيث تحدث عن وضع المنطقة التي لا تحتمل حربًا وقال: يبدو أنّ منطقتنا ذاهبة نحو تسوية.



ولكن في محادثات عبد اللهيان رسالة لا تقل أهمية.



فعلى الرغم من إعطاء صفة الاستطلاعية لجولته التي تشمل لبنان، سوريا وقطر، علمت الـLBCI أنّ عبد اللهيان تحدث عن مسعى ايراني لحلحلة التوترات في المنطقة.



وذكّر بدور بلاده في ميدان مواجهات الأقصى ولو كان غير مباشر، معتبرًا أنّ هذا الدور، لا بد أن يترجم على طاولة التفاوض حول السلم، لا سيما وأنّ مصلحة طهران تأمين الهدوء والتسوية في المنطقة، من الحدود اللبنانية الاسرائيلية، إلى العراق، إلى مواجهات البحر الاحمر.



هذه المعلومات تتزامن واستمرار التفاوض الاميركيّ الايرانيّ في عمان وتؤكد ان طهران تريد ان تحجز دورًا سياسيًا لها على مستوى التسوية الكبرى أن تمت.



وفيما كانت الرسائل الايرانية توجه من بيروت، كان للعرب رسالة اخرى من الدوحة، فكأس آسيا جمع قطر والاردن وكل العرب.



لعب "اللدّعَمَ" أي العنابيّ، اللون الذي تنفرد به قطر وتعتبره رمز الهيبة والوقار، ضد "النشاما" اللقب الذي يطلق على الاردنيّ الشامخ الصلب والغني باخلاقه وفازت قطر ومعها فاز كل العرب ومستقبلهم الرياضيّ.