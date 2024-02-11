مقدمة النشرة المسائية 11-02-2024

بعد غدٍ الثلاثاء، اجتماع على جانب كبير من الأهمية، في القاهرة، يضم رؤساء مخابرات مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وقطر. الاجتماع الذي سبق ان انعقد بالوجوه نفسها في باريس منذ أسبوعين ، يحاول أن ينقذ الصفقة التي تم التوصل إليها في العاصمة الفرنسية والتي وصلت مترنحة إلى المنطقة بعدما رفضتها إسرائيلن ومنذ ذلك الحين أصبحت الصراع في مكان آخر حيث تلوِّح إسرائيل يوميًا بفتح جبهة رفح .في سياق الحرب الدائرة، تشنج بين نتنياهو وبايدن ، رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن اليوم أنه لم يتحدث إلى الرئيس الأميركي جو بايدن منذ تصريحات الأخير بشأن كون الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حماس "مبالغا فيه".داخليًا ، مراوحة بعدما خطت الحكومة خطوتين كبيرتين : الأولى تعيين رئيس للأركان بعد شهور من المراوحة، والثانية المصادقة على قانون الموازنة، الكباش الكبير الآتي هو المصارف والودائع. أما الأسبوع الطالع فيشهد محطتين: الأولى كلمة للأمين العام لحزب الله بعد غد الثلاثاء، والثانية الذكرى التاسعة عشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري.