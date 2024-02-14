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مقدمة النشرة المسائية 14/02/2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-02-14 | 12:53
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مقدمة النشرة المسائية 14/02/2024
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مقدمة النشرة المسائية 14/02/2024
" كل شي بوقته حلو " , كلمات وجهها الرئيس سعد الحريري الى مناصريه, الذين انتظروا بالالاف اعلانَ عودته الى العمل السياسي ,وهي لم تحن بعد, فغادروا من دون زعامة سنية يبحثون عنها, وطووا الصفحة التاسعة عشرة من ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
الذكرى هذا العام, تزامنت وحرب استنزاف مفتوحة مع العدو الاسرائيلي, الذي اسقط اليوم ثلاثة شهداء مدنيين وشهيد من حزب الله ,في اعتداء يفترض ان يكون ردا على قصف انطلق من داخل الحدود اللبنانية,واستهدف قواعد عسكرية اسرائيلية ابرزها في صفد.
القصف عمره اكثر من ثماني ساعات, لم يتبناه حزب الله, هو الذي يعلن استهدافاته بسرعة عادة, ما يطرح السؤال التالي:من هي الجهة التي استهدفت الداخل الاسرائيلي اليوم ؟
الجواب قد يبقى غامضا, اما مصير توسعة المواجهة العسكرية على الجبهة اللبنانية الاسرائيلية, نتيجة الضغط الذي يمارسه مستوطنو الشمال من جهة, وعدد من الوزراء الاسرائيليين الذين طالبوا بتغيير قواعد الاشتباك مع حزب الله والدولة اللبنانية من جهة اخرى, فحسمه رئيس الاركان هرتسي هاليفي.
فهاليفي سارع بالوصول الى الحدود مع لبنان ليعلن من هناك : انجازات جيشنا امام حزب الله كبيرة جدا جدا, وهذه ليست النقطة التي يجب التوقف عندها, وردنا متواصل.
موقف ليفي ترجمة عملية لموقف تل ابيب بحسب متابعين اسرائيليين: لا توسعة للحرب على الاقل حتى الساعة في انتظار تطور الديبلوماسية.
حرب تتفوق فيها اسرائيل على حزب الله حتى الان بنقاط ثلاثة :
-همجية التدمير .
-التفوق الجوي .
-والتفوق التقني .
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