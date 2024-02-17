مقدمة النشرة المسائية 17-02-2024

الجميع يتحدث عن مساعٍ ، لكن الواقع لا يؤشر سوى إلى مزيدٍ من التصعيد سواء في الجنوب أو في غزة ، وصولًا إلى رفح ... وتقدم التصعيد على التهدئة ، يعود إلى أن الملفات العالقة ، مازالت على حالها من التأزم ، سواء بالنسبة إلى الأسرى ، أم بالنسبة إلى وقف النار ، فملف الأسرى مازال عالقًا ، ووقف إطلاق النار يرفضه الإسرائيلي بالمطلق . في المقابل، رئيس المكتب السياسي لحماس ، اسماعيل هنيه ، عكَس تشدد الحركة ، فأعلن أن المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل لأطلاق النار ، وانسحاب الجيش الاسرائيلي خارج القطاع، ورفع الحصار وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين.



هذه الشروط ترفضها أسرائيل بالمطلق ، وعليه فإن المساعي تدور في حلقة مفرغة ، سواء تلك الجارية في ميونيخ ، على هامش مؤتمر الأمن ، أو في العواصم المعنية في المنطقة ، من القاهرة إلى الدوحة إلى تل أبيب.



في الداخل اللبناني ، يبقى الإنشغال بمشروع الحكومة بالنسبة الى المصارف والودائع ، وهذا المشروع مازال محط سجال واخذ ورد . إما على المستوى السياسي ، فإن الحركة التي نجمت عن عودة الرئيس سعد الحريري لأحياء ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مرشحة للإنحسار الكلي بعد مغادرة الرئيس الحريري إلى مقر إقامته في الإمارات، والمتوقعة هذه الليلة

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البداية من التشييع الجماعي لشهداء المجزرة التي ارتكبتها الصواريخ الإسرائيلية في حق مدنيين.