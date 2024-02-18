مقدمة النشرة المسائية 18-2-2024

في اليوم 137 على حرب "طوفان الاقصى "، اكدت اسرائيل رفضها الاعتراف الاحادي بالدولة الفلسطينية.



القرار الذي اتخذته حكومة بنيامين نتنياهو بالاجماع، جاء ردا على تصاعد الحديث في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على اسرائيل من جانب واحد، حسبما ابلغ بنيامين نتنياهو حكومتَه اليوم.



وبهذا القرار، تكون تل ابيب قد تصدت لما سمته الاملاءات الدولية، ورفعت سقف تحدي واشنطن، لا سيما بعد تأكيد وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن امس، ضرورة إقامة دولة فلسطينية، واعلانِه ان إسرائيل امام "فرصة استثنائية" في الأشهر المقبلة لتطبيع العلاقات بجيرانها العرب، الذين يحاول جزء منهم تعزيز السلطة الفلسطينية، حتى تكون أكثر فاعلية في تمثيل الفلسطينيين.



القرار الاسرائيلي ستكون له تداعياته على الميدان في غزة، لاسيما فيما يرتبط ببدء الهجوم على رفح، كذلك ستكون له تداعياته على الحدود اللبنانية الاسرائيلية، التي تبدو حتى الساعة تحت سقف عدم الانفلات.



في هذا الوقت برز ما نقلته وكالة رويترز عن ان قائد فيلق القدس طلب من الفصائل العراقية وقف الضربات على القواعد الاميركية.