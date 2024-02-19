مقدمة النشرة المسائية 19/02/2024

خروجٌ على قواعد الإشتباك ، وضربٌ شمالي الليطاني، وعدم استهداف شخصية عسكرية, سواء من حزب الله أو حركة حماس... بدأت إسرائيل باستهداف ما تقول إنه بنى تحتية لحزب الله ... تطورٌ خطير جدًا، فإذا كانت إسرائيل تقول إنها استهدفت بنى تحتية للحزب ، فهذا يعني أنها اتخذت القرار باستهدافها، وهي ليست محصورة في الجنوب ، سواء في جنوبي الليطاني او شماله. ماذا يعني هذا التطور؟ وكيف سيرد حزب الله؟

في الاسبوع الماضي طرح الأمين العام لحزب الله معادلة: " الدم بالدم " ردًا على مجزرة النبطية ، فماذا ستكون عليه المعادلة الجديدة المتعلقة بالغازية ؟

إعلام حزب الله اكتفى بالقول : "طيران العدو نفذ غارتين على محيط منطقة الغازية في جنوب لبنان"، ملتزمًا قرينة الصمت التي طالب بها نصرالله .

في الشأن الرئاسي اللبناني ، تجتمع اللجنة الخماسية بعد ظهر غد الثلاثاء ، بكل اعضائها في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر.

البداية من غارة الغازية