مقدمة النشرة المسائية 20-2-2024

على رغم مرور أكثر من أربع وعشرين ساعة على غارة الغازية، البعيدة ستين كيلومترًا عن الحدود، بما يتجاوز القرار 1701 وقواعد الإشتباك، فإن حزب الله بقي على خط عدم الرد، والسبب في ذلك، بحسب الحزب، يعود إلى أن "العدو يحاول جرّ لبنان وحزب الله إلى الحرب، ويريد أن يبدأ الحزب بها، ولكننا ندرس خطواتنا وردودنا".



الملف بين غزة ورفح شائكٌ أكثر، حتى إشعار آخر، بنيامين نتنياهو على موقفه بعملية رفح واستكمال عملية غزة وكل الوساطات والمساعي لم تُثنِه عن موقفه. وهناك سباق بين هذا الموقف وبين الضغوط العربية والدولية لأِحداث خرق في جدار المأزق.



لبنانيًا، اجتماع اللجنة الخماسية المؤلفة من سفراء دول الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية وقطر ومصر، انعقد في السفارة الفرنسية على مدى أقل من ساعة ونصف ساعة، وفي معلومات خاصة بالـ" ال بي سي آي"، "في الاجتماع اتفق السفراء على استكمال جولاتهم على القيادات والاطراف المعنية بالملف الرئاسي، تمهيدا لمجيئ مبعوث الرئيس الفرنسي جان ايف لودريان لاعلان حزمة المعايير والمواصفات التي تسلمها من القوى السياسية اللبنانية والتي تحدد هوية رئيس الجمهورية المقبل على ان تكون باباً للنقاشات والمداولات بين الاطراف السياسية اللبناني وصولا الى انجاز الاستحقاق الرئاسي".



ماليًا، الدولار المصرفي على 25 ألف ليرة بدلًا من 15 ألف ليرة، في حال أقر، كيف سيتم الأحتساب؟ وما هي النسبة الجديدة للهيركات؟

