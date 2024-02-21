مقدمة النشرة المسائية 21-2-2024

في كواليس مجلس الأمن الدولي, تعمل الولايات المتحدة على تمرير مشروع قرار اقترحته, يدعو الى وقف موقت للنار في الحرب الدائرة بين اسرائيل وحماس, ويعارض شن أي هجوم اسرائيلي كبير على رفح.



انتقال واشنطن من تعبير هدنة موقتة الى وقف موقت للنار يتزامن مع ضغوط دبلوماسية أميركية تهدف لتحقيق صفقة أسرى قبل شهر رمضان المبارك.



وفي مجلس الأمن أيضا, رسالة لبنانية اليوم في مواجهة التهديدات الاسرائيلية، وملخصها التالي: لبنان مع تطبيق القرار 1701، ومستعد للتفاوض، ولديه وسيط هو آموس هوكشتاين الأميركي، مدعوما من عدد من الدول الأوروبية، والتفاوض يحصل وفق نقاط هي: انسحاب اسرائيلي من الاراضي المحتلة، التفاوض على النقاط الـ7 المتحفظ عليها، وهنا علمت الـLBCI ان ستا من هذه النقاط قيد الانجاز، ويبقى الخلاف على نقطة الـB1 وهي الاصعب.



كل هذا وسط حديث عن تباين أميركي فرنسي في الشأن اللبناني، لعل ابرز مظاهره، ما حكي عن تفاجؤ الأميركيين بالورقة الفرنسية المتعلقة بالقرار 1701، والتي قُدمت الى المسؤولين اللبنانيين وبقيت من دون أجوبة.



هذا فيما علمت الـLBCI أن مؤتمر دعم الجيش اللبناني، الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس، بدعوة رسمية فرنسية، أرجأ الى وقت لم يحدد.



