مقدمة النشرة المسائية 23-02-2024

هل بدأ استحقاق شهر رمضان المبارك يضغط على الجميع... ؟ سباق بين المعنيين للتوصل إلى تسوية أو وقفٍ لأطلاق النار ، لأن التهيب من العمليات العسكرية في رمضان يفرض إيقاعه، وعلى هذا الأساس تتحرك المساعي .



المسعى الأقرب ، اجتماع باريس الذي يبدو أنه لم يُجهَض، على غرار ما حصل بالنسبة إلى اجتماع القاهرة.. في هذا المجال، وصل الوفد الإسرائيلي إلى باريس للمشاركة في المحادثات.



في المقابل، أفيد أن الاتصالات مع يحيى السنوار، لم تعد مقطوعة، وأن الوسطاء يتواصلون مع قيادة حماس في غزة وفي الخارج ، وهذا في حد ذاته مؤشر إلى أن الأمور تحركت .



في غضون ذلك ، يتركز الإهتمام على الوثيقة التي قدمها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، عن اليوم التالي بعد حرب غزة... الوثيقة تركّز على



الحفاظ على حرية عمل الجيش الاسرائيلي في كل القطاع إلى أجل غير مسمى، وإقامةِ منطقة عازلة داخل غزة في المناطق المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية ، ما دامت هناك حاجة أمنية لها, كذلك تتضمن السيطرةَ على الحدود بين قطاع غزة ومصر، على أن تعمل بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة على منع التهريب من الجانب المصري, بما في ذلك عبر معبر رفح.



هل تقبل حماس هذه الشروط عالية َ السقف؟ هل طُرِحَت هذه الشروط لتُرفَض لاستكمال الحرب؟ ربما الجواب يأتي بعد محادثات باريس.



