مقدمة النشرة المسائية 24-2-2024

لم تنفع محادثات القاهرة ولا محادثات باريس ولا حتى الضغوط الاميركية للتوصل الى وقف نار في قطاع غزة قبل شهر رمضان، لانجاح صفقة اسرى بين اسرائيل وحماس. وكل ما يمكن قوله، ان محاولة جديدة ترتقب الاسبوع المقبل في عاصمة ما لم تحدد حتى الساعة.



في انتظار غزة، حرب الاستنزاف التي يخوضها حزب الله على الحدود مع اسرائيل مستمرة.



اما ما يتداول من معلومات صحافية، مصادرها وزارية عن قرار الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين تجميد وساطته بين لبنان واسرائيل، فغير دقيق.



هوكشتاين مستمر في عمله على هذا الملف، تمهيدا للحل المرتقب، المرتكز الى مراحل عدة، وصولا الى تطبيق القرار 1701.



وهو كان ابلغ الى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في واشنطن مطلع الشهر الحالي، أنه سيجري محادثات تقتصر على اسرائيل ولن تشمل لبنان، في انتظار تطورات غزة، ليحدد تاريخ زيارته المرتقبة الى بيروت.



في هذا الوقت، تتشعب الملفات الداخلية ومنها ملف رئاسة الجمهورية الذي عاد الى الواجهة مع طرح تقدم به تكتل الاعتدال الوطني، وملف رواتب القطاع العام الذي يدخل في شلل كامل اعتبارا من الاثنين، فيما تتسارع المحادثات مع الحكومة توصلا الى حل يكون عادلا لكل الموظفين.



كل هذه السوداوية لم تحل دون الاحتفال بكفرذبيان عاصمة للمصايف العربية الشتوية.



احتفال تبقى ترجمته الاقتصادية ضعيفة طالما ان لبنان باق من دون رئيس جمهورية يعيد الانتظام الى العمل السياسي والسواح العرب الى لبنان.