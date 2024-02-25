مقدمة النشرة المسائية 25-2-2024

تطور إيجابيّ في قضية الهدنة بين إسرائيل و"حماس"، فحسب قناة القاهرة الإخبارية، استؤنفت مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، من خلال اجتماعات على مستوى المختصين في العاصمة القطرية ويرجَّح أن تعقبها محادثات أخرى في القاهرة.



وتقول الإخبارية المِصرية أن مباحثات الدوحة والقاهرة تَجري بمشاركة مختصين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى وفد من حركة "حماس".



إسرائيل من جهتها، تعتبر أنه بالمزيج بين الضغط العسكريّ وإجراء مفاوضات حازمة، ستصل إلى الإفراج عن المخطوفين، والقضاء على "حماس".



يأتي هذا الكلام في وقتٍ تلوِّح بأن معركة رفح ستُفتَح عاجلًا أم آجلًا.



وفيما المساعي تتقدم في الدوحة، تصعيد في جنوب لبنان، "حزب الله" نعى ثلاثة مقاتلين، في المقابل، أعلن إستهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية، وتجمعًا للجنود الاسرائيليين في محيط ثكنة راميم، وتحقيق إصابات مباشرة فيهما.



على مستوى الملفات المعيشية، الكباش مستمر بين الحكومة والمتقاعدين، الذين يتمسكون بمطالبهم كاملةً فيما الحكومة تعتبر أنّ هذه المطالب فوق طاقة الخزينة على تحملها.